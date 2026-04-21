新日本プロレスは21日、都内で5月4日に福岡国際センターで行われる「レスリングどんたく2026」のIWGPヘビー級選手権試合の調印式を実施した。調印式の会見では挑戦者の鷹木信悟は「まずデビューの地である博多、大好きな街である博多でIWGP戦をできることを光栄に思います。で、カラムについては素直に凄いと思いますよ。身長も高いし、若さもある、勢いもある、実力もある。それは俺も認めてます。ただ、やり方が気に食わね