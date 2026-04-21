2児の母でタレントの安田美沙子が21日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを伝え、ナチュラルな美しさが際立つ“ニューヘア”を披露した。【写真・動画】「AIみたいに綺麗」44歳の誕生日に“ニューヘア”を披露した安田美沙子安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」と報告。「白髪染めも入れつつのハ