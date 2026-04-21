J2山形は21日、同クラブを運営する株式会社モンテディオ山形の相田健太郎社長の担当記者に対する不適切な発言が確認されたとして、月額報酬の30％を4カ月間自主返納する処分を発表した。同日行われた取締役会で、外部委員による調査委員会の報告書が公表され、同社長の不適切発言の事実が確認されたことを受けて処分及び今後の再発防止策を決議。クラブは「この度の事態により、ファン・サポーター、パートナー企業、株主、ホ