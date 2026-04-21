名鉄百貨店本店が入っていたビル＝21日午前、名古屋市中部経済連合会は21日、全国的に深刻化する建設業の人手不足に関する報告書をまとめた。工事の遅れが設備投資計画を下押しする懸念が強まっていると警鐘を鳴らし、産学官で対策を考える必要があると訴えた。人材育成のほか、建設業の魅力を若年層に伝える機会の拡充を促した。報告書は、企業の間で設備投資計画を押し下げる要因として工期の延びや工事費高騰を挙げる声が増