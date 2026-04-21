設立した財団の代表理事（右）らと写真に納まる受験漫画「ドラゴン桜」の原作者三田紀房さん（左から2人目）＝21日午後、文科省「全ての挑戦者にエールを」。東大合格を目指す受験漫画「ドラゴン桜」の原作者三田紀房さん（68）らが21日、教育格差の是正や学びの機会の創出を目指して「ドラゴン桜財団」を設立したと発表した。全国の中高生らを対象に最大60万円を支給する奨学金制度を始め、奨学生には学習支援のプログラムも用