人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せずに実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、広島1、2区と沖縄4選挙区の選挙無効を求めた二つの訴訟の第1回口頭弁論が21日、広島高裁（末永雅之裁判長）と福岡高裁那覇支部（菊地浩明裁判長）でそれぞれ開かれ、いずれも即日結審した。判決は那覇が5月20日、広島が同26日。二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に起こした一連の訴訟。投開票日の有権者数に基づく最