政府の書店活性化プランに盛り込まれた施策の一つとして、出版業界で本の返品を減らす方法を検討した「出版産業における返品削減研究会」が２１日、議論のとりまとめを発表した。本の在庫を把握し、効率的な流通を可能とするＩＣタグの普及支援を行う方針などを示した。書店への導入については、関連機器を中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）の対象に指定し、費用負担の軽減を図ることを明記。ＩＣタグを貼付する出版