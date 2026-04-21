◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・佐藤輝明内野手が、3回2死一塁から右中間へ適時二塁打を放ち、追加点を奪った。深沢が投じた外角スプリットを捉えた。一塁走者・中野の激走とヘッドスライディングもあり、2試合連続で打点をマーク。今季早くも20打点に到達した。