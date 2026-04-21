大分県にある陸上自衛隊の演習場できょう午前、戦車の訓練中に砲弾が破裂し、男性隊員3人が死亡、女性隊員1人が負傷しました。記者「日出生台演習場です。戦車の姿が確認できます。医療用車両の周辺では隊員が活動しています」きょう午前8時40分ごろ、大分県の由布市や玖珠町などにまたがる陸上自衛隊の日出生台演習場で、訓練中の戦車の砲弾が破裂しました。この事故で濱邊健太郎2等陸曹（45）ら男性隊員3人が死亡しました。また