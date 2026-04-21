20日午後4時52分ごろに三陸沖で発生したマグニチュード（M）7．7の地震を巡り、中国SNSの微博（ウェイボー）で地震速報の瞬間にキャスターの表情が一変したことが話題になった。このキャスターはウェザーニュースの駒木結衣キャスター。微博ではその時の映像が、「4月20日、日本の本州東部沖でM7．7の地震が発生した際、ある女性キャスターは一瞬で厳粛な表情に切り替わった。当時、天気の話題についてゲストと談笑していたが、速