俳優の三吉彩花さんは4月20日、自身のInstagramを更新。30代を迎えるにあたり、「決意の証」として背中にタトゥーを入れたことを報告しました。【写真】三吉彩花、背中の大きなタトゥーを公開30歳の新章、背中のタトゥーを公開三吉さんは「When I thought about starting a new chapter of my life at 30, a tattoo came to mind. It is a testament to my resolve to live true to myself（30歳で人生の新たな章を始めようと思っ