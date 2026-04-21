子どもが友人を家に連れてくることは、親にとって安心材料の一つでもあります。どんな友人関係の中で過ごしているのかが見えるからです。しかし、その習慣が大人になっても続いたとき、思わぬ緊張を生むことがあります。大学生の息子を持つ母親が経験したのは、恋人紹介が続く家庭ならではの、少し気まずい出来事でした。【漫画】ええと、こないだの子とは別れたのかしら…息子が連れてくる子を覚え切れない母（全編を読む）小学生