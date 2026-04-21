北京市統計局および国家統計局北京調査総隊が20日に発表したデータによると、今年第1四半期（1-3月）、北京の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）における戦略的新興産業とハイテク製造業の付加価値額（両者は一部重複）は前年同期比でそれぞれ13．8％増、12．5％増となった。また、生産台数からみると、風力発電設備は1．4倍増、産業用ロボットは98．5％増、サービスロボットは92．3％増、新エネルギー車は44％