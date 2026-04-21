ゴールデンウィークに久しぶりに、父親（79歳）が一人で暮らす実家へ帰省した川本さん（52歳・仮名）は、冷蔵庫を開けて驚きました。同じ食材が何袋も詰まっていて、賞味期限の切れた食品も目立ちます。トイレや洗面所も以前より汚れている様子に気づきました。「父が同じ話を繰り返すことが増えたな」とも感じていましたが、「まだ大丈夫だろう」と深く考えずにいました。しかし、帰り際に近所の人から「最近お父さん、よく道に迷