鳥取県米子市の北側、日本海に面した皆生（かいけ）温泉は、中国地方を代表する風光明媚な海辺の温泉地です。明治時代、地元の漁師が海中に湧き出す熱い泡を発見したのが始まりで、当時は「泡の湯」と呼ばれていました。泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉で、海洋性ミネラルを豊富に含むことから「塩の湯」とも呼ばれます。源泉温度は63〜83℃（最高85℃）と非常に高く、毎分約4456リットルという豊富な湧出量を誇ります。宿泊