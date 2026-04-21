中国南部深セン市中心部の街頭にこのほど、高さ数十メートルの「巨大枕」が数個出現し、SNSで話題になっています。この「巨大枕」は、実は白色の大型エアドームで、サッカー場半分の大きさの工事現場を完全に覆い、密集した高層ビルの中に静かに横たわっています。近くの工事現場の責任者は、「これは基礎ピット用エアドームと呼ばれ、掘削した基礎部分全体を覆い、防塵、騒音削減、防雨の役割を果たし、周辺環境に与える施工の影