広がる原油不足の影響。日本は中東に9割近く依存していて、日々の暮らしがかなり影響を受けていることが改めて浮き彫りになっています。 【写真を見る】｢ナフサショック｣ 広がる原油不足の影響 塗料業界の現状は？ 政府の認識と現場の実感にズレが生じていないか？【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）今、様々な業界でささやかれている言葉が「ナフサショック」です。原油から精製される「ナフサ」が足りなことが、