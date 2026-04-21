Image: Amazon 見たらわかる、便利なヤツやん！今や誰もがカバンに1本、2本と突っ込んでいる充電用のUSB-Cケーブル。僕も例外ではなく突っ込んでるんですが、意外と収納面で悩んでいまして…。だって、気がつくとカバンの中でグチャグチャに。バンドでまとめると厚みが出て収納力が落ちてしまって…。まぁ、USB-Cケーブルなんてそんなもん。しょうがないよね…。なんて思ってたら、見事解決