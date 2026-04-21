4月20日、三陸沖で起きたマグニチュード7.7の地震で、青森県では最大震度5強の揺れに。愛知県でも震度2を観測しました。 【写真を見る】182市町村で1週間注意呼びかけ 東海地方在住者が今すべき対策は? 専門家に聞く 青森で最大震度5強 （避難した住人）｢3.11のときよりも（揺れが）強く感じました｣｢心臓がガタガタいって｣北海道・青森・岩手では一時、津波警報が出され、岩手県の久慈港では80センチの津波を観測。21日、