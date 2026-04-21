全国で相次ぐ道路陥没。きょう国交省が公表した調査によると、対策が必要な、いわゆる“危険な下水道”は全国で748キロに及びます。こうした大量の“危険な下水道管”をどう補修していけばいいのか？最新技術を使った補修の取り組みを取材しました。埼玉県内の住宅街を通る下水道管の内部の映像です。設置から30年以上が経過。厚さ40センチほどあったはずのコンクリートの壁は長年にわたり、内部で発生した硫化水素によって腐食。