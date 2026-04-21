天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、今年、シンガポールを公式訪問される方向で検討が進められていることが分かりました。関係者によりますと、愛子さまは、国際親善のためシンガポールを訪問される方向で検討が進められていて、時期は11月ごろで調整されているということです。今年は両国が外交関係を樹立してから60周年の節目にあたり、現地では大統領表敬や公式行事への出席などが検討されているということです。シンガポールに