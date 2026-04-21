◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(21日、ベルーナドーム)ソフトバンクが21日、敵地で西武と対戦。この日先発しているスチュワート・ジュニア投手が初回から6失点を喫しました。現在オリックスと同じく首位に並び、このまま単独首位に立ちたいソフトバンク。この日はプロ8年目のスチュワート・ジュニア投手が先発のマウンドに上がりました。しかし初回、先頭からいきなりスリーベースヒットと四球で無死1塁3塁のピンチを迎え