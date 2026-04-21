栃木県日光市でクマ2頭の目撃情報がありました。クマは小学校の近くを歩いていたということで、警察がパトロールに当たっています。警察によりますと21日午後3時ごろ、栃木県日光市の鬼怒川公園近くの市道でクマ2頭が目撃されたということです。体長約1.2メートルと0.5メートルほどのクマ2頭が、一緒に歩いていたということです。目撃された現場の近くには小学校もあり、警察は市などと連携してパトロールをするなどしていて、クマ