◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武が初回、ソフトバンク先発・スチュワートを相手に6安打2四球でいきなり6点を奪った。先頭・桑原が左翼線三塁打。源田が四球を選び、続く渡部が先制の右前適時打を放った。4番・林安可（リン・アンコー）も右前打で無死満塁。小島は二ゴロ併殺打に倒れたが、その間に二塁走者の源田がホームインした。さらに平沢が右翼線に適時二塁打。長谷川、滝沢もタ