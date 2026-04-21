麻疹（はしか）の患者数が、今年に入って１２日までで２９９人（速報値）になったと、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）が２１日発表した。１２日までの直近１週間は５６人で今年最多となり、昨年１年間に報告された患者数２６５人を上回った。都道府県別の患者数は、東京が１０８人で最多となり、神奈川が３１人、鹿児島が２８人、千葉と愛知が各２３人で続いた。はしかは、感染力が非常に強く、空気感染でも広がる。予