◇プロ野球 ファーム 楽天13-0ロッテ(21日、森林どり泉)楽天の前田健太投手がファームでのロッテ戦に先発登板し、5回無失点の活躍を披露しました。前田投手は7日の1軍戦以来の登板となったこの日。初回は三者凡退に抑え、順調な立ち上がりを見せます。5点の援護をもらい迎えた2回にも、三者凡退の好投を披露。3回は四球とヒットで2アウト1塁3塁のピンチを迎えますが、後続を打ち取り無失点に防ぎます。4回はこの日初めて先頭にヒッ