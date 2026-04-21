本格的な出水期を前に、石川県内での水害を防ぐため関係機関が集まり、情報を共有しました。5月から運用が始まる新しい防災気象情報とは、どんなものなのでしょうか。20日に金沢河川国道事務所で開かれたのは、国が管理する一級河川・手取川と梯川についての水防連絡会。近年、激甚化する水害に備え、自治体と関係機関が情報を共有する会議です。 気象台から報告されたのは、5月から運用が始まる大雨や土砂災害などについての