金沢市の水道管について、法律で定められた耐用年数の40年を超えた割合が半数近くに上ることが分かりました。私たちの暮らしに影響はあるのか現状を取材しました。2017年1月、金沢市武蔵地区で道路や地下道に水があふれる騒ぎがありました。その原因とみられたのが、水道管の破裂です。ボルトの一部が老朽化ではじけ飛び、管が外れてしまったとみています。金沢市企業局によると、金沢市内の水道管の総延長は約2560キロ。 水