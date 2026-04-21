◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」で出場し、第１打席でラッキーな三塁打を放った。フルカウントから甘いスライダーを打ち上げて悔しがったが、中日守備陣が飛球を見失い、右翼右付近にポトリ。二塁手の田中は飛球を見失ったようなポーズをしていた。大城はしっかり走っており、三塁に到達。今季打撃好調な“打てる捕手”の打率は．５６３まで上昇した。三塁打は３年ぶり