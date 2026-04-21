元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。長男・佐々木健之介さんの妻で現役レスラーの凛と生共演を果たす一幕があった。この日の番組の最後で同僚レスラーの桃野美桜、彩芽蒼空とともに５月５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われる所属団体・マーベラスプロレスの１０周年記念興行ＰＲのためスタジオに登場した凛。ＭＣの垣