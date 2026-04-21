市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす22日も晴れますが雲が多めです。黄砂にも注意してください。23日・木曜日から24日・金曜日にかけては雨が降る時間があるでしょう。黄砂の予想です。 小野：あす22日朝にかけて石川県内は覆われます。昼も同じ状態です。ただ、次第になくなるでしょう。22日の予想天気図です。