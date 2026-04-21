１月の新馬戦（小倉・芝１２００メートル）を単勝１・６倍で制したエンプレスケー（牝３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父アイアムインヴィンシブル）は、橘Ｓ・リステッド（５月１０日、京都競馬場・芝１４００メートル）へ向かう。２１日、上原佑調教師が「丹内（祐次）騎手がすごく評価してくれています。ベストは１２００メートルだと思いますが、１４００メートルもこなせると思います」と話した。