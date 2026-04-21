今年の桜花賞で３着に入ったジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）に右前肢の剥離骨折が判明した。２１日、社台グループオーナーズがホームページ上で発表した。同馬は宮城県の山元トレセンへ放牧後に、右前肢の腫れと熱感、歩様にぎこちなさを発症。２０日にレントゲン検査を実施したところ、骨折が確認された。近日中に美浦トレセンへ移動し患部の再検査をおこなう予定。