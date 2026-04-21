気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後3時45分に発生した連続噴火は、午後5時20分に噴火基準未満になりました。 今回の連続噴火による噴煙の高さは、最高で火口から2700mに達しました。午後5時20分現在の噴煙は火口から800mの高さで、直上に上がっています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定時）灰が