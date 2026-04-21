総務省は、地域の担い手確保や活性化につなげる「ふるさと住民登録制度」のモデル事業の対象に7道県と21市町村を選定したと発表した。効果を検証し、2026年度中の本格導入を目指す。人口減少に歯止めがかからない中、地域と継続的に関わる「関係人口」の創出につなげる狙いがある。 居住地以外の地域でボランティア活動などに参加する人を「ふるさと住民」としてスマートフォンの専用アプリで登録する制度。出身地や関