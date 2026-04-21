よさこい祭振興会が2026年度の総会を開き、祭りの日程を例年通り8月9日から12日までとするほか、熱中症対策をより強化することなどを決めました。21日、高知市で開かれたよさこい祭振興会の2026年度の総会には、競演場や演舞場を運営する関係者など約50人が参加しました。会では、2026年の祭りの日程を例年通り8月9日から12日までとし、参加チームの申し込みを4月22日から5月22日までとすることを決めました。参加は、約180