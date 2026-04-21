今月（2026年4月）、高知県吾川郡内の70代女性が、捜査機関を装った男らに騙され200万円をだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと、4月13日、高知県吾川郡内の70代女性の携帯電話に電話会社の職員をかたる男から「迷惑メールが何千件も届いていて、このままだと携帯を止められる、警察で手続きをしましょう」と電話がありました。その際、大阪府警の警察官を名乗る男が電話に出て「女性名義の携帯電話が詐