東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 26487.48（+126.41+0.48%） 中国上海総合指数 4085.08（+2.95+0.07%） 台湾加権指数 37605.11（+646.31+1.75%） 韓国総合株価指数 6388.47（+169.38+2.72%） 豪ＡＳＸ２００指数 8949.39（-3.90-0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79221.75（+701.45+0.89%） ２１日のアジア株は総じて上昇。米国とイランの和平協議の動向に注目が集まる中、お