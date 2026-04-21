ドル円一時１５９．２６レベル、ドル買いと円売り両面で＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時159.26レベルと本日の高値を更新している。ドル買いと円売りの両面の材料が指摘される。ドル買いとしては、「イランはまだパキスタンに代表団を派遣していない＝国営テレビ」のヘッドラインニュースが材料視されたもよう。東京時間には「イラン代表団が21日にパキスタンに向かう予定（NYタイムズ）」などと報じられてい