ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７３ｂｐ縮小水準が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.968 フランス3.598（+63） イタリア3.7（+73） スペイン3.402（+43） オランダ3.089（+12） ギリシャ3.672（+70） ポルトガル3.353（+39） ベルギー3.517（+55） オーストリア3.244（+28） アイルランド3