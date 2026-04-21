特急列車の車内で女性客にナイフをつきつけ、止めに入った車掌を切り付けたとして銃刀法違反などの罪に問われている男の初公判が4月21日、高知地裁で開かれ、男は起訴内容を全面的に認めました。銃刀法違反や傷害などの罪に問われているのは大阪府枚方市の無職・山内基正被告（63歳）です。起訴状によりますと山内被告は2026年1月、JR土讃線の岡山発高知行きの特急「南風25号」の車内で、高知市の50代女性の左頬に持っていたナイフ