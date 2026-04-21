神社の参道に色とりどりの傘を飾り付けた「傘回廊」が、高知市の神社にお目見えしました。■井上琢己アナウンサー「参道、風が良く通る。運気が開きますようにと、およそ140本の傘が飾られています。」高知市の仁井田神社では3年前から夏に風鈴を飾っていますが、2026年は初めて「傘回廊」を企画しました。21日は地元の三里小学校の2年生12人が、色とりどりの傘に今年の目標など願い事を書いた栞を飾りました。■小学生「ネ