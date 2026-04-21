【新華社東京4月21日】村山富市元首相のお別れの会が20日、東京都内で開かれた。森英介衆院議長、関口昌一参院議長ら約450人が政界や社会各界から参列した。河野洋平元自民党総裁は式辞で、村山氏の最大の功績は「村山談話」にあると述べた。日本のアジアに対する植民地支配と侵略の歴史に真摯（しんし）に向き合ったもので、その正義感と平和への願いは国際社会から高く評価されたと指摘した。国家間の軍拡競争が激化する中で