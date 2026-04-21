高市総理大臣が21日、靖国神社に供え物の「真榊」を奉納したことについて中国政府は「歴史の正義を冒涜する行為」と厳しく非難しました。中国外務省の報道官は、高市総理が21日、「真榊」を奉納したことについて、靖国神社を「事実上の戦犯神社」と指摘した上で、「歴史の正義を冒涜する行為で侵略された国への挑発だ」などと非難しました。さらに、「第二次世界大戦の勝利成果に挑戦するものであり、罪を否認することは再犯を意味