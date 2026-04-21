お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪府守口市のイオンモール大日で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。大日駅直結のイオンモール大日は、約160の専門店のほか、館内各所に子どもの遊び場があり、子育て世代に大人気の買い物スポットです。 天才ピアニストがフードコートで声をかけたのは、仲良く談笑していた若い男女。3人は、「ガチャガチャを回しているうちに顔