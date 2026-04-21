イラン国営メディアは21日、イランの交渉団は現時点でアメリカとの交渉のためにパキスタンには向かっていないと報じた。イラン国営メディアは21日、アメリカとの戦闘終結に向けた協議について、イラン交渉団は現時点で開催地であるパキスタンの首都イスラマバードには向かっていないと報じた。そのうえで「アメリカによる脅迫や停戦違反の中での交渉は受け入れない」として、交渉団は、アメリカ側の姿勢が変わらない限り、協議には