「西武−ソフトバンク」（２１日、ベルーナドーム）西武の桑原将志外野手（３２）が初回の走塁で負傷交代した。桑原は初回先頭で左翼線へ打球を放った。ソフトバンクの左翼・近藤が処理にもたつき、ボールがポール付近まで転がった。桑原は一気に二塁を蹴ったが、三塁の直前で失速。悠々到達したものの、ベース上にしゃがみ込み、顔をしかめて痛みをこらえた。トレーナーが駆けつけ、桑原は立ち上がって自力で歩いて三塁側