中国政府は、日本政府が「防衛装備品移転三原則」などを改定したことについて「深刻な懸念」を表明し反発しました。外務省報道官：中国はこれに対し深刻な懸念を持っている。中国外務省の報道官は日本政府が殺傷能力のある「武器」の輸出を可能とする「防衛装備品移転三原則」などを改定したことについて「日本の軍事化が加速している」と述べた上で「日本の新軍国主義の企てに断固反対する」などと反発しました。また、中国外務省