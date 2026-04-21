4月21日（現地時間20日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズ相手に一度もリードを許さず、115－105で完勝して「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを2勝0敗でリードした。 この日キャブスはドノバン・ミッチェルがゲームハイの30得点に7リバウンド5アシスト、ジェームズ