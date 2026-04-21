日経平均株価 始値59031.51 高値59611.91 安値59004.76 大引け59349.17(前日比 +524.28 、 +0.89％ ) 売買高20億2034万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆8522億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、前引け時点では史上最高値を上回る ２．欧米株は全面安ながら、海外筋の先物買いが指数押